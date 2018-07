« Au poste ! », de Quentin Dupieux : Flics de haut vol

On se souvient de Garde à vue, le film de Claude Miller réalisé dans les années 1980 avec Serrault et Ventura, uniquement centré sur un interrogatoire policier. Situation semblable avec Au poste !, mais pas du tout le même ton. Benoît Poelvoorde, le commissaire Buron, fait face à Grégoire Ludig, le suspect, Quentin Dupieux (Steak, Rubber…) étant aux mannettes. Avec une telle équipe, le registre est forcément humoristique, burlesque, absurde. Mais l’idée du cinéaste a consisté à vouloir mélanger les genres, à hausser son niveau d’ambition.

Sur le mode de l’humour, il y a le comportement du commissaire – le film s’ouvre sur une longue conversation au téléphone entre son beau-frère et lui – et, plus bizarre encore, de son second, qui tourne à la catastrophe. Le seul à tenir un discours rationnel semble être le suspect, même s’il se retrouve dans une situation à la fois morbide et gaguesque, qui l’oblige lui aussi à dérailler.