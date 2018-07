Chlordécone : Du secret d’État au scandale d’État

I l y a dix-sept ans, des amis bretons m’ont averti que deux tonnes de patates douces venant de Martinique étaient arrivées au port de Dunkerque. Les douanes ont aussitôt décidé de les brûler car elles contenaient du chlordécone, un produit banni depuis une dizaine d’années… » Marcher pour la santé et l’environnement Pesticides, malbouffe, sols pollués, compteurs Linky, victimes des vaccins, de l’amiante… La liste des raisons pour lesquelles s’est créée la Marche des cobayes semble infinie. Partis de Fos-sur-mer, le 1er mai, militants écologistes, membres d’associations et citoyens ont parcouru plus de 1 200 kilomètres à travers la France pour parler de santé et d’environnement. « Nous voulons un inversement de la charge de la preuve car c’est aux industriels, aux laboratoires de démontrer que leurs produits ne sont pas dangereux pour la santé, assure Michèle Rivasi, l’eurodéputée EELV, à l’initiative de cette marche. Les politiques doivent faire la loi, pas les lobbys ! » Dernières étapes : Bruxelles et Strasbourg pour remettre aux dirigeants européens les doléances citoyennes recueillies et espérer que les lignes bougent. C’est ainsi qu’Harry Durimel, avocat en Guadeloupe et militant écologiste, a découvert que cet insecticide de la famille des organochlorés coulait encore dans les sols, l’eau et la nourriture des Antillais. Traditionnellement utilisé pour se débarrasser du charançon des bananiers, le chlordécone a été mis au point aux États-Unis dans les années 1950 puis commercialisé en 1966, d’abord sous le nom de Kepone, puis de Curlone. Dix ans plus tard, il est interdit dans son pays natal après le scandale de l’usine Hopewell : les ouvriers contaminés ont révélé des troubles neurologiques et de la fertilité.

À lire aussi >> Chlordécone : « Les autorités savaient »

Le lobby des familles békés régissant les plantations de bananes obtient plusieurs sursis à ce produit toxique : interdit en France en 1990, il reste autorisé pour les Antilles jusqu’en 1993. Pourtant, une mission de l’Inra menée en 1975 démontrait une contamination nette de la faune et de la flore en Guadeloupe (1). Dans la foulée, le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) le classe comme agent possiblement cancérogène. Les études scientifiques, les rapports parlementaires, les alertes se multiplient mais l’État s’enterre dans son silence. « La contamination des Antilles françaises pour sept cents ans n’est pas une crise sanitaire de plus après le sang contaminé, la vache folle ou même l’amiante ; c’est la conséquence presque logique de l’économie de plantation », dénonce l’historien Jean-Baptiste Fressoz (2). En 2013, une recherche visant à étudier les liens entre le chlordécone et le cancer de la prostate est arrêtée par l’Institut national du cancer (INCa), dirigé à l’époque par… Agnès Buzyn, l’actuelle ministre de la Santé.