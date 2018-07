Des pépins dans le millefeuille constitutionnel

Ce fut la seule annonce précise du long discours d’Emmanuel Macron devant le Congrès, le 9 juillet, à Versailles. Une réforme en trois textes Le projet de loi constitutionnelle en débat à l’Assemblée nationale n’est que le premier volet de la réforme institutionnelle voulue par Emmanuel Macron. Il est complété par un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire qui seront examinés à l’automne. Le premier, entre autres dispositions, diminue le nombre de députés de 577 à 404 et celui des sénateurs de 348 à 244, allonge d’une semaine le délai entre la présidentielle et les législatives, limite l’exercice d’un mandat parlementaire ou d’une fonction exécutive locale à trois mandats consécutifs, et précise les conditions d’éligibilité au scrutin de liste des députés (15 %) qui seront élus à la proportionnelle permise par le projet de loi ordinaire, qui habilite également le gouvernement à redécouper les circonscriptions électorales par ordonnance. Il s’agit donc d’un paquet. La République en marche dispose à l’Assemblée d’une majorité suffisante pour imposer ces deux projets de loi suivant la procédure accélérée. Mais cette procédure ne s’applique pas au projet de loi constitutionnelle, qui sera débattu à l’Assemblée nationale et au Sénat, sans possibilité pour le gouvernement de recourir au temps législatif programmé, tant que les deux assemblées ne l’auront pas adopté dans les mêmes termes. Ce qui peut prendre des mois. Une fois le texte voté dans les mêmes termes, son adoption définitive est subordonnée à son approbation par référendum ou par les deux assemblées réunies en Congrès, à la majorité des 3/5e. Critiqué pour le caractère monarchique de cette convocation – l’article 18 de la Constitution permet seulement aux parlementaires de débattre de la « déclaration » du Président « hors sa présence » –, le chef de l’État a indiqué avoir « demandé au gouvernement de déposer […] un amendement au projet de loi constitutionnelle » examiné à l’Assemblée nationale, « qui permettra que lors du prochain Congrès [il] puisse rester, non seulement pour écouter [les parlementaires], mais aussi pour pouvoir [leur] répondre ». Dès l’an prochain donc, Emmanuel Macron ayant décidé de ritualiser ce discours au Congrès. Une promesse qui suppose que d’ici là la réforme institutionnelle, annoncée l’an dernier au Congrès, et dont il a reconnu qu’elle a pris du « retard », soit votée.

Interrogé dans les couloirs du Congrès, Richard Ferrand s’est montré moins présomptueux : « Je me bats pour, mais rien n’est garanti », nous a confié le président du groupe des députés macroniens. Rapporteur général du projet de loi constitutionnelle, dont les députés commençaient l’examen le 10 juillet, il note que la procédure d’adoption n’en est qu’« au début » et juge qu’« il serait bien trop tôt pour faire un pronostic ». Plusieurs dispositions de ce projet, qui prévoit la suppression de la Cour de justice de la République, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental, et encore des différenciations territoriales accrues, avec mention de la Corse, sont en effet susceptibles d’empêcher son adoption. Celle-ci requiert en effet, au terme d’un long processus parlementaire, l’approbation de 60 % des députés et sénateurs. Ce qui est encore loin d’être acquis.

C’est notamment la crainte exprimée par le coprésident du Conseil supérieur de la magistrature, pour qui la réforme de cette institution inscrite dans le texte constitue « une avancée » et « une étape » vers l’indépendance des magistrats : « Nous espérons fermement que la complexité de la réforme constitutionnelle ne fera pas qu’une nouvelle fois on reportera à demain cette réforme très importante », s’est inquiété Jean-Claude Marin, par ailleurs procureur général près la Cour de cassation sur le départ.

Favorables de longue date à cette réforme, à laquelle le gouvernement Jospin avait dû renoncer faute d’avoir la majorité qualifiée nécessaire, les socialistes ne sont pas pour autant enclins à accepter le texte du gouvernement, en raison des dispositions qui, à leurs yeux, menacent l’équilibre institutionnel. « Nous nous opposerons à l’affaiblissement du Parlement », annonce le député des Landes Boris Vallaud, pour qui la réforme institutionnelle va « approfondir la dérive césariste » initiée par Emmanuel Macron et faire de l’Assemblée « le plus docile des corps dociles de sa république ».

Si, lors de l’examen du texte par la commission des lois, les députés ont unanimement accepté un amendement supprimant le mot « race » de la Constitution, introduit également l’interdiction de « distinction de sexe », et inscrit la préservation de l’environnement, de la biodiversité ainsi que l’action contre le changement climatique dans son article 1 (lire pages précédentes), plusieurs dispositions sont fortement contestées.