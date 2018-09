Caravane : Des pas de côté

Installé à Pantin, au bord du canal de l’Ourcq, dans un imposant bâtiment de béton, le Centre national de la danse (CND) quitte régulièrement ses murs depuis 2017 par le biais de Caravane. Ayant pour objectif de mieux faire connaître le lieu et ses différentes activités, ce projet de coopération itinérante amène le CND à se déplacer en France ou à l’étranger et à s’implanter, sous une forme beaucoup légère, pendant quelques jours, sur un territoire. L’initiative en revient à Mathilde Monnier, figure essentielle de la danse contemporaine et directrice du CND depuis fin 2013.

« Le projet Caravane répond à une logique de mission de service public et vise à rendre le CND plus accessible, explique Mathilde Monnier. Déployés ailleurs, nos divers outils sont mis à disposition à la fois des professionnels et du grand public, en collaboration étroite avec les structures d’accueil. Il ne s’agit pas d’une vitrine éphémère mais d’un vrai travail de fond sur le terrain, qui représente un an de préparation en amont. »

Cinq personnes de l’équipe du CND partent ainsi à la rencontre des spectateurs et des acteurs locaux de la danse, afin non seulement de mener différentes actions durant un temps donné mais surtout de générer une synergie durable. « Au-delà de Caravane, nous cherchons à établir un projet commun sur le long terme avec chaque région ou pays », précise Mathilde Monnier.