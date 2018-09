« Libre », de Michel Toesca : Au-delà de la Roya

La caméra remonte en plan large de la surface de la grande bleue jusqu’aux cimes alpines. Il y a de l’espace, de l’air, de la grandeur… et des chemins qu’empruntent des migrants fuyant des désastres en direction de Paris jusqu’à se perdre dans la vallée de la Roya. Enclave montagnarde entre la France et l’Italie, zone frontière.

C’est là, depuis 2015, que se joue un affrontement entre les forces de l’ordre, qui ont pour mission de repousser les migrants en Italie, et des habitants qui ont accueilli, hébergé, nourri, transporté en voiture et accompagné à pied des migrants de passage. Une sorte de western ultra-contemporain opposant des lois sécuritaires et des dispositifs défaillants à la loi de justes, qui refusent simplement de ne pas porter secours à qui frappe à leur porte.

Parmi eux, Cédric Herrou, devenu une figure de la solidarité avec les migrants et l’homme à surveiller. Pas un héros, mais un agriculteur qui vit modestement et seul entre ses oliviers et ses poules, et se retrouve avec des enfants dans les bras au milieu de familles démunies arrivant du Darfour, d’Érythrée ou du Tchad, des habitants de la vallée, des représentants d’associations, des soignants, à incarner le combat qu’ils estiment légitime.