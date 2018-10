Claire Rodier : « Le changement viendra des citoyens »

Directrice du Gisti, Claire Rodier revient sur la dynamique des États généraux des migrations et perçoit la période actuelle comme un seuil dans l’histoire.

Le 28 mai 2017, les États généraux des migrations appelaient au sursaut : « Nous, citoyen·ne·s français·e·s et étranger·ère·s résidant en France, associations, collectifs et syndicats engagés à l’échelon local, national et international pour la défense des droits des personnes étrangères au sein des États généraux des migrations, sommes réuni·e·s au sein de 106 assemblées locales en France métropolitaine et d’outre-mer pour poser, dans la déclaration qui suit, les bases d’un renversement du discours…