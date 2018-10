Crise climatique : quels effets sur la santé ?

Un colloque organisé le 12 octobre étudie les risques sanitaires du réchauffement. Une approche peu courante en France.

Santé et climat. L’association des deux mots n’est pas une évidence – en France, en tout cas. Au Canada ou aux États-Unis, avec les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), des instituts de recherche sont dédiés à l’étude des effets du réchauffement sur la santé. Mais, dans l’Hexagone, et plus globalement en Europe tempérée, la problématique tarde à être prise en compte par les milieux scientifiques comme par les pouvoirs publics. « Certains chercheurs développent des observations sur…