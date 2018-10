Philippe Chagne fait résonner l’âme de Mingus dans un album aux multiples connivences.

Rendre hommage à l’immense contrebassiste et compositeur Charles Mingus n’est pas chose aisée. L’expérience montre qu’avec un peu d’audace, un brin de modestie et surtout beaucoup de talent et de travail, certains y arrivent. C’est un peu l’histoire du nouveau disque de Philippe Chagne, My Mingus Soul. Une histoire qui fera date dans la discographie foisonnante du saxophoniste. Ce disque, entièrement « fait à la main » avec Carl Schlosser (saxophoniste, flûtiste et ingénieur du son), les deux hommes en…