Pour l'accueil des migrants, grande soirée le 25 octobre

Politis et dix autres médias organisent le jeudi 25 octobre 2018 à partir de 19h, une grande soirée de soutien et de mobilisation pour l’accueil des migrants, au Centquatre, Paris XIXe.

Dans le prolongement du succès du Manifeste pour l’accueil des migrants (plus de 50 000 signatures recueillies), onze médias (Siné Mensuel, La Marseillaise, Alternatives économiques, Basta!, le Bondy Blog, Là-bas si j’y suis, Le Courrier des Balkans, L’Humanité, Mediapart, Politis et Regards) organisent, le jeudi 25 octobre 2018 à partir de 19h, une grande soirée de soutien et de mobilisation pour l’accueil des migrants, au Centquatre, Paris XIXe.

Tout au long de la soirée, des responsables associatifs, des intellectuel-les, des chercheur-euses, des artistes, témoins de la pluralité et de la diversité des soutiens au Manifeste, monteront sur scène pour rappeler l’importance de continuer à amplifier la mobilisation et l’éveil des consciences face au défi migratoire.

Avec la participation de nombreux artistes et intellectuels, parmi lesquels COSTA-GAVRAS, Audrey PULVAR, Raphaël GLUCKSMANN, Brigitte FONTAINE, Yassine BELATTAR, Aurélie TROUVÉ, Eric FASSIN, Rokhaya DIALLO, Isabelle FRULEUX… Mais aussi les représentants de la Fondation Copernic, d’ATTAC France, de la CGT, de La Cimade, de la Ligue des Droits de l’Homme, des associations Solidarité Migrants Wilson, SOS Méditerranée, La Roya Citoyenne, Réseau Education Sans Frontières (RESF), Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des Migrants (BAAM)...

De nombreuses personnalités politiques seront également présentes.

Le Centquatre, Paris XIXe Accès : métro 7 (Riquet), bus 54 et 60 (Crimée, Curial), RER E et tram 3b (Rosa Parks).