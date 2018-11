Les incendies en Californie ont probablement fait des centaines de morts

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Après avoir envoyés quelques tweets indifférents depuis Paris, le Président Donald Trump s'est finalement rendu samedi en Californie pour réconforter les habitants du nord de la Californie auxquels il n’avait même pas fait part de ses condoléances, alors que la région répertoriait déjà à ce moment une trentaine de morts et la destruction officiellement reconnus de près de 8 000 maisons et immeubles. Dans l’un de ces messages sur Twitter le Président attribuait la catastrophe à la mauvaise gestion des espaces forestiers des deux zones dévastées. Il ajoutait que la Californie pourrait prochainement se voir privée de tous les fonds fédéraux destinées à prévenir les incendies. Annonce qui avait même instantanément provoqué une protestation des élus Républicains de la région. Sans aucune allusion il y a une semaine comme aujourd’hui à la responsabilité du réchauffement climatique dans les incendies qui ravagent l’Etat depuis plusieurs années.

Les autorités hésitent à dire la vérité

Une attitude présidentielle qui pourrait rapidement changer dans la mesure où les dégâts humains et matériels prennent une dimension telle que les autorités locales hésitent à en révéler publiquement l’ampleur. D’après les estimations qui circulent dans les médias et chez les écologistes californiens auxquels il a été discrètement de ne pas contribuer à l’affolement de la population, le nombre des victimes pourraient se monter à plusieurs centaines une fois achevées les recherches menées par les pompiers et les forces de police. Tandis qu’un nouveau dénombrement des maisons et immeubles carbonisés pourrait dépasser la dizaine de milliers. Catastrophe à laquelle il faut ajouter la destruction de toutes les infrastructures (électricité, télécommunications, hôpitaux….) dans un espace dépassant largement la zone de la ville de Paradise (27 000 habitants) dont il ne reste rigoureusement rien.

Pompiers privés pour les riches de Malibu

Autre aspect des incendies, qui étaient toujours actifs jeudi, le scandale commenté par les journaux locaux : la révélation qu’aux abords de la célèbre station balnéaire de Malibu, de nombreux et riches propriétaires avaient fait appel à des « pompiers privés » pour assurer la préservation leurs luxueuses villas. Des interventions essentiellement financées par de grandes sociétés d’assurance envoyant des secours en partie prélevés sur les corps de sauveteurs officiels, ce qui a contribué à diminuer l’importance des troupes mobilisées pour tenter de préserver certaines zones également menacées par la progression du feu. Alors que le nombre de personnes disparues ou menacées était chaque jour en augmentation et que la surface en feu dépassait déjà les 55 000 hectares, soit l’équivalent de cinq fois la surface de Paris. Une surface à laquelle il faut ajouter toutes celles qui sont encore également en feu à l’ouest de Los Angeles.

Les médias californiens s’accordent pour expliquer que les incendies en cours, comme les précédents, sont imputables au réchauffement climatique dans un État américain qui souffre de la sécheresse depuis cinq ans et dans lequel la température moyenne est de 3° supérieur à celle qui était enregistrée au XXe siècle. En ce qui concerne l’origine des feux, une compagnie électrique, dont les installations sont vétustes, est accusée par de nombreux rescapés.

Réchauffement et mitage du paysage

Certains journaux et des chaines de télé privées, comme le quotidien Los Angles Times (prés d’un million d’exemplaires) expliquent également que la dimension de la catastrophe en cours, était en partie due à l’absence de plans d’urbanisme contraignants, au mitage du paysage par un nombre croissant de résidences secondaires s’installant n’importe où et le non défrichement des espaces entourant les maisons et les immeubles. De plus, bien que sommés d’évacuer les zones menacées de nombreux habitants n’ont quitté leurs zones de résidence qu’au dernier moment, se retrouvant piégés sur des routes parfois déjà entourées par le feu comme en témoignent les centaines de carcasses de voitures détruites par le feu. Un certain nombre de victimes pas encore recensées ont poursuivi leur fuite à pied, avant d’être rattrapées par le feu.

Quant aux quelques réfugiés qui ont suivi à temps les conseils d'évacuation, ils sont loin d’avoir tous trouvés des lieux pour les accueillir alors que la plupart ont tout laissé derrière eux dans l’espoir d’un retour. Mais les autorités californiennes laissent déjà entendre que la ville de Paradise, la mal nommée, pour ne citer qu'elle, ne devrait pas être reconstruite.