Deux échéances électorales prochaines pourraient rebattre les cartes d’un conflit qui s’enlise depuis 2014.

Le 11 novembre, la République populaire de Donetsk (RPD) fêtera ses quatre ans et demi d’existence. Celle-ci et celle de Louhansk forment les deux entités pro-russes qui se sont séparées de l’autorité de Kiev. Leur référendum d’autodétermination, tenu le 11 mai 2014 et dont les bases démocratiques sont contestées, a ouvert un nouveau chapitre dans la récente histoire de l’Ukraine. Il est intervenu six mois après le début de la guerre civile entre les pro-européens de l’Euromaïdan, soutenus par l’Europe de…