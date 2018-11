Sentinelle du climat

L’huître est sensible à plusieurs facteurs liés au réchauffement. Certaines espèces vont certainement disparaître.

L’huître peuple les eaux bordant la France depuis des siècles : l’huître plate traversait la Gaule pour remplir les assiettes romaines dans l’Antiquité. Elle a donc vu et participé à l’évolution du littoral, que ce soit sur la côte Atlantique, en Normandie ou en Méditerranée. Mais, depuis le XXe siècle, les perturbations se succèdent.

À lire aussi >> Coquillages à l'étouffée

Dans les années 1970, l’huître portugaise – importée pour combler les manques en huîtres plates – succombe à un virus dont la cause reste inconnue. L’intervention humaine permet de continuer la culture ostréicole grâce à la creuse du Pacifique. « Les chercheurs de l’époque décident de l’introduire dans le bassin d’Arcachon et de Marennes-Oléron, car ils étaient certains, selon ses besoins thermiques, qu’elle ne dépasserait jamais le nord de la Loire, raconte Stéphane Pouvreau, biologiste à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer). Mais nous avons récemment montré que le réchauffement des eaux au fil des années a permis à l’huître de s’implanter progressivement plus au nord, jusque sur les côtes norvégiennes, où désormais elle se reproduit naturellement ! » Un effet plutôt favorable du réchauffement climatique pour éviter la disparition de cette espèce qui se reproduit l’été. Mais, depuis une dizaine d’années, le taux de mortalité des naissains (larves) d’huîtres s’est accru : supérieur en moyenne à 50 %, avec un maximum atteint en 2011 (75 %).