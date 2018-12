La biodiversité, une question sanitaire

L’effondrement ou la disparition de certaines espèces menacent la découverte de nouveaux traitements, la qualité de la nutrition et la sécurité alimentaire, et pourraient favoriser de nouvelles pathologies.

L’effondrement de la biodiversité est un aspect peu abordé parmi les impacts du changement climatique sur la santé. Indispensable à la vie sur terre, la biodiversité se définit comme la variété de faune et de flore. La modification de celle-ci a déjà des conséquences sur les moyens de subsistance, les revenus, les migrations locales et des conflits politiques. La diversité biophysique des micro-organismes, de la flore et de la faune est une précieuse source de connaissances dans le domaine de la biologie,…