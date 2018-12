« Leto », de Kirill Serebrennikov : Avant la belle saison

Le film de Kirill Serebrennikov est en noir et blanc parce que l’action se situe juste avant la Perestroïka, au tout début des années 1980, quand les libertés étaient sévèrement limitées. La vie en couleur, c’est pour la période d’après. Dans Leto (l’été), il y en a pourtant quelques touches, prémonitoires : ce sont des images d’insouciance, captées par un cameraman de la bande.

Serebrennikov en procès Le procès de Kirill Serebrennikov s’est ouvert le 7 novembre, alors que le cinéaste et metteur en scène est assigné à résidence depuis plus d’un an. Arrêté le 21 août sur les lieux du tournage de Leto, Kirill Serebrennikov s’est vu accusé d’un détournement de fonds s’élevant à 120 millions de roubles (1,6 million d’euros). Des crédits publics qui auraient frauduleusement profité au théâtre qu’il dirige à Moscou, le Gogol Center, par le biais du projet Platform, ayant suscité la production de centaines de spectacles à travers le pays, au service de créations contemporaines. Le réalisateur, qui a effectué le montage de Leto cloîtré chez lui, rejette ces accusations « absurdes », et dont beaucoup d’observateurs notent la dimension kafkaïenne. En revanche, il est probable que les œuvres de Serebrennikov, abordant la religion ou le sexe, irritent les autorités politiques et religieuses. Il encourt une peine de dix ans de prison. Mais le noir et blanc de Leto n’est ni triste ni austère. Il est soyeux et électrique parce que l’histoire qui y est racontée est pleine d’énergie et d’aspiration à la liberté. C’est celle de l’émergence du rock russe en URSS. Plus précisément à Leningrad, au Leningrad Rock Club, l’un des rares lieux publics dans le pays où cette musique est alors tolérée. Et encore ! Le public y est assis, parqué, surveillé pendant toute la durée du concert. La moindre incartade – un cœur dessiné en grand et brandi à l’attention d’un chanteur – est réprimée. Ce sont les premiers plans du film. Où l’on sent une jeunesse qui frémit, prête à braver les interdits, transcendée par ce que dégage le groupe sur scène.

Le groupe se nomme Zoopark, et son leader Mike Naumenko (Roma Sver). Dans ce microcosme marginal, Mike, rocker respecté, fait autorité. Il entraîne autour de lui une tribu de jeunes gens qui fument, boivent et vivent à travers une musique très peu fidèle aux normes du réalisme soviétique. Deux garçons rejoignent cette petite assemblée, dont Viktor (Teo Yoo), qui vient chanter ses morceaux à Mike, d’emblée convaincu de son talent. Viktor Tsoi, avec son groupe, Kino, deviendra une star du rock avant de disparaître prématurément. Mais Leto n’en retrace pas la légende.