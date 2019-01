En France, un prolétariat nomade

On les pensait révolus au siècle dernier. Mais les emplois domestiques en France ne se sont pas tant éclipsés que transformés. Exit l’antique domesticité qui vivait chez ses maîtres, on ne dit plus « employés de maison », mais « employés des services à la personne ». L’esclavage domestique, toujours d’actualité Elles travaillent sans compter leurs heures, sans être payées, dorment sur le sol de la cuisine ; leurs papiers d’identité ont été confisqués ; elles sont privées de liberté, isolées, menacées, violentées… En vingt ans, le Comité contre l’esclavage moderne a accompagné plus de 700 victimes d’esclavage domestique jusqu’au procès. « Chaque année, nous prenons en charge une quarantaine de nouveaux cas », explique Sylvie O’Dy, présidente de l’organisation. Les victimes ? Des femmes, parfois des enfants, des étrangères en situation de vulnérabilité. Les exploiteurs, eux, n’ont pas de profil type. « Il y a un certain nombre de gens riches, mais la classe moyenne est bien représentée aussi, note Sylvie O’Dy. Ce n’est ni une question de milieu social ni une affaire d’éducation, mais une capacité à considérer un être humain comme un objet… » Depuis l’introduction de l’esclavage dans le code pénal en 2013 (passible de quinze à vingt ans de prison), la France dispose d’un « bon arsenal juridique », estime la militante. Le problème reste la détection d’un crime qui se déroule à huis clos. « Les victimes sont signalées par des personnes extérieures qui s’inquiètent de leur comportement, quand elles vont faire les courses par exemple », raconte Sylvie O’Dy, qui appelle tout un chacun à ouvrir l’œil. Formalisé par de nouvelles politiques publiques au début des années 1990, le secteur n’a cessé de croître depuis. Ménage, garde d’enfants, jardinage, préparation de repas, soutien aux personnes âgées ou handicapées… En France, plus d’un million de personnes travaillent au domicile d’environ 3,5 millions d’employeurs, dans un secteur qui représente aujourd’hui près de 5 % de l’emploi total.

Incitations fiscales

Rassemblant pêle-mêle des métiers d’assistance non médicale aux personnes dépendantes ou à la petite enfance et des prestations de ménage dites « de confort » aux personnes valides, le domaine des services à la personne s’est formalisé autour de la figure d’un « particulier employeur », soutenu financièrement par l’État au moyen d’allocations, de mesures de simplifications administratives, mais aussi et surtout de crédits d’impôt et d’exonérations de cotisations sociales et patronales. Un système qui devait tout à la fois sortir les emplois domestiques existants de la -clandestinité, résorber le chômage et répondre à de nouveaux besoins sociaux.

Sur le papier, l’équation semblait logique. D’une part, des chômeurs peu qualifiés à la recherche d’un emploi. De l’autre, des ménages débordés dans une société vieillissante, au sein desquels les tâches familiales et domestiques ne sont plus assurées par une armée de femmes au foyer, ces dernières investissant davantage le marché du travail. Soutenus financièrement par l’État grâce à des crédits d’impôt, les seconds pourraient trouver chez les premiers une aide sociale et quotidienne bienvenue. Et que la société de services soit.

Cependant, pour les chercheurs Nathalie Morel et Clément Carbonnier, ce système de subvention fiscale a entraîné un « inquiétant retour à la domesticité ». Loin de soutenir une société de services égalitaire et accessible à tous, il favoriserait une polarisation entre des employeurs relativement aisés et des travailleurs à domicile précaires et mal protégés, estiment-ils dans une étude parue en novembre 2018 (1).