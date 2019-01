Mission impossible à Gaza

La carrière diplomatique d’Yves Aubin de La Messuzière a failli finir avant d’avoir commencé. En 1970, alors qu’il n’était que jeune attaché de presse à l’ambassade de France à Amman, il a été pris sous les tirs de l’armée jordanienne, qui lançait sa grande offensive contre les factions palestiniennes. Remis de ses blessures, le jeune homme a aussi appris à cette occasion qu’il ne fallait pas trop compter sur le soutien de sa hiérarchie. C’est l’un des nombreux épisodes relatés dans les passionnants mémoires que publie ces jours-ci ce diplomate arabisant, et qui justifie à tout le moins le sous-titre de son livre : Un ambassadeur dans la tourmente.

En quarante ans de carrière, et des affectations au Yémen, au Tchad, en Irak, en Tunisie et même à Rome, Aubin n’a certes plus connu de semblables périls, mais il a dû affronter des crises régionales souvent aggravées par les rivalités franco-françaises et la confusion des donneurs d’ordre parisiens. Le récit qu’il fait de son passage au Tchad (1991-1994) est à cet égard édifiant.