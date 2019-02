Faire ensemble : le nouveau programme des étudiants

Samedi 15 décembre 2018, chez ESS’pace, dans le XIIIe arrondissement de Paris. Une vingtaine de jeunes lèvent la main à l’unanimité pour adopter les statuts de leur nouvelle association, Ekipi, mouvement national fédérant les initiatives étudiantes porteuses des valeurs d’ESS.

Dans une période où la société s’enfonce dans l’individualisme, les initiatives citoyennes pour un mieux-vivre sont autant de lueurs d’espoir d’un avenir en construction. Les jeunes au cœur d’Ekipi ont décidé de tracer le cadre de la société qu’ils et elles voudraient voir naître, et, pour cela, d’unir leurs forces dans un réseau national afin de promouvoir leurs modèles d’organisation et de permettre l’émergence d’initiatives.

Clara, à Grenoble, est présidente depuis un an de l’association Savoirs émancipation vie étudiante, un tiers-lieu de 1 100 m² sur le campus de Saint-Martin-d’Hères, qui organise plus de 300 événements durant l’année. À 22 ans, avec d’autres bénévoles, elle est en charge de cette association dotée d’une délégation de service public de la communauté d’universités de Grenoble.

À Clermont-Ferrand, Mathieu, qui vient de reprendre des études de chimie à l’université de Clermont-Auvergne, est le nouveau coprésident de l’association LieU’topie (qui compte 800 adhérent∙e·s). Le projet est né en 2013 dans la tête d’un groupe de jeunes, qui ont ouvert un petit local en centre-ville de la métropole auvergnate pour faire vivre l’initiative étudiante portant les valeurs de l’ESS : troc-party, monnaie locale, boissons biologiques, tarification solidaire, programmation culturelle et, aujourd’hui, dans un nouvel espace de 110 m², une épicerie solidaire de produits en circuits courts qui a remporté un concours national d’initiative étudiante.