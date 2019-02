Génération·s, proche de tous et d’aucun

Le parti de Hamon est nourri d’idées qui traversent toute la gauche. Mais sa stratégie, elle, ne colle ni à LFI, ni à EELV.

Leur logo ? Un « G » blanc sur un fond rayé où se mêlent différent camaïeux de bleu turquoise et de rouge framboise. Ni vraiment vert, ni vraiment rose, tout à la fois écologiste et de gauche, Génération·s, le mouvement de Benoît Hamon lancé en juillet 2017 après son départ du Parti socialiste, reste bien difficile à définir. « Nous sommes humanistes et écologistes », résume Mehdi Ouraoui, l’un de ses porte-parole et ancien membre du bureau national du PS – comme tant d’autres dans le nouveau parti. Bien…