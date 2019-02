La fin du PS faute d’électeurs

Le quinquennat Hollande n’aura été que l’épilogue d’une longue chute. Idéologie dominante à gauche au XXe siècle, le socialisme ne représente plus les classes populaires.

L_a position sociale-démocrate, ce n’est pas d’être arc-bouté pour défendre des choses dont je sais qu’elles vont disparaître. » La phrase est de Jean-Marc Ayrault. Dans _L’Adieu à Solférino (1), l’ancien Premier ministre de François Hollande se souvient des négociations entre son gouvernement, l’Élysée et Lakshmi Mittal pour sauvegarder l’activité des aciéries de Florange, en 2012. Un échec. Sept années plus tard, ce documentaire raconte les grandes heures – et erreurs – du PS, arrivé au pouvoir en 2012…