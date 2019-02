L’ESS ignorée

Pour suivre dans mon blog (1) l’actualité de l’ESS, je constate un double phénomène, en apparence contradictoire : un usage croissant (et parfois erroné) de l’appellation ESS, et son absence dans des domaines importants.

Dans le premier cas, il est difficile de faire la part de ce qui relève de l’ignorance ou de la confusion volontaire chez certains qui veulent s’approprier l’image sympathique de l’ESS sans en appliquer les règles. Le second cas s’observe dans divers domaines. Nous allons en évoquer quatre.

Le premier concerne la place, ou plutôt l’absence de l’ESS dans le monde éducatif. Très régulièrement, le Medef et les économistes libéraux déplorent que l’enseignement des sciences économiques et sociales ne se réduise pas à la compréhension de l’« Entreprise » (avec un grand E) de capitaux, qui est pour eux la seule qui vaille. Malgré les efforts de l’Esper (2) pour que soit prise en compte la diversité des entreprises, l’hégémonie du modèle capitaliste se voit confortée dans les nouveaux programmes des lycées, fondés sur la prééminence d’une approche économiste déconnectée de la dimension sociale.

Le deuxième concerne l’université, où le développement d’enseignements et de recherches sur l’ESS est plus l’affaire d’enseignants-chercheurs motivés que d’une institution ayant du mal à intégrer une approche réellement interdisciplinaire, comme le montre, après mobilisation du ban et de l’arrière-ban des économistes orthodoxes, le refus réitéré de la constitution d’une section « économie, société et territoires » au sein du Conseil national des universités (CNU).