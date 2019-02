Mal-logement : Combien d’autres « Marseille » ?

Ils étaient entre 5 000 et 10 000 à manifester dans les rues de Marseille, le 2 février, « pour le logement et pour la ville ». « En quarante ans de métier, treize manifestations depuis l’effondrement des deux immeubles rue d’Aubagne le 5 novembre, je n’avais jamais vu ça ! » se réjouit André Jollivet. Architecte urbaniste, figure du logement social local, à la retraite depuis peu, il se dit accablé par l’état de la deuxième ville de France : « Marseille est une ville pauvre, au centre ancien délabré, il y a des petites rues où tous les rez-de-chaussée sont fermés. » Résultat, selon lui, d’un processus à l’œuvre depuis un quart de siècle : « La municipalité n’a rien fait pour entretenir et réaménager la ville. L’État n’est pas là. Marseille a été abandonnée », lâche-t-il, amer.

Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille depuis 1995 et élu municipal depuis 1965, a démenti les accusations d’incurie en réclamant dès le 8 novembre que l’État vérifie « tout ce qui peut apparaître aujourd’hui comme de l’habitat insalubre » à Marseille. La ville aurait engagé 200 millions d’euros dans le logement depuis 2005, dont 35 contre l’habitat indigne et 28 au profit du logement social. Une enquête de Radio France a cependant révélé le 1er février que les 2 millions d’euros débloqués par la ville en 2014 pour des travaux d’urgence n’auraient été utilisés qu’à hauteur de 15 %. « La ville ne fait rien contre les propriétaires d’immeuble récalcitrants. La préfecture ne préempte pas », soupire André Jollivet.

Depuis le drame de la rue d’Aubagne, la mairie a pris 147 arrêtés de péril. Autant que pendant les quatre années précédentes. En 2015, le rapport Nicol pour le ministère du Logement préconisait précisément « le traitement des grandes copropriétés des années 1960-1970 dans les arrondissements du nord, en proie à de graves difficultés urbaines et sociales », ainsi que « le traitement des petites et moyennes copropriétés dans le centre-ville et le centre ancien, où une problématique plus globale de traitement de l’habitat ancien dégradé et indigne perdure ». Il a perduré jusqu’à ce que les 63 et 65 rue d’Aubagne tuent huit personnes.

Une chose réconforte André Jollivet : le nombre croissant d’habitants qui manifestent pour le logement à Marseille. « Beaucoup de jeunes, des familles… Ils ne lâcheront pas ! » « Nous sommes très déterminés », confirmeKaouther Ben Mohamed. Membre du collectif Marseille en colère, qui réunit des sinistrés du 5 novembre, elle est née dans un bidonville et a grandi dans un logement social. « Je connais quelqu’un qui est mort d’une légionellose due au mauvais entretien des canalisations. L’indignité tue. » Mère d’un enfant de 9 ans, en guerre également contre l’insalubrité des établissements scolaires phocéens (ruissellement, peintures qui tombent, rats, cafards…), elle alerte sur la situation catastrophique des « évacués ». « Ceux qui sont hébergés dans des hôtels au nord ne descendent pas forcément jusqu’au Vieux-Port pour bénéficier de repas chauds. »