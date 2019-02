Procès Baupin, procès d’intérêt général

Volée de bois vert. Quand l’avocat Emmanuel Pierrat traite de « mormone en chef de cette tribu » Lenaïg Bredoux, la journaliste de Mediapart au procès Baupin le 4 février, quand il brouille la frontière entre « drague lourde », « libertinage » et « harcèlement et agressions sexuels », sa robe – à lui – est tombée. La riposte a été immédiate sur Twitter contre le conseil de l’ancien élu EELV. Et ce procès est apparu dans sa vérité nue : inversion des rôles dans le procès de l’agresseur portant plainte pour diffamation contre ses victimes, mais absent aux audiences.

« Procès historique », a résumé la journaliste de L’Humanité, Marie Barbier : « Le procès en diffamation intenté par Denis Baupin à ses accusatrices et aux médias qui révélèrent leurs propos fera sans doute date dans l’histoire du droit des femmes. Le procès de Bobigny fut celui du droit à l’avortement ; celui de Denis Baupin sera celui d’un tournant dans la lutte contre les violences sexuelles. »