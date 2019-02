Scop-modèles

Les Scop, sociétés coopératives et participatives, ont le vent en poupe. Elles ont connu un fort développement ces cinq dernières années, avec une progression de 19 % de leur nombre, pour atteindre près de 3 200 entreprises employant à ce jour plus de 57 000 personnes.

Si les entreprises coopératives jouissent d’une bonne image dans la société, la sphère macronienne a tenté par deux fois, lors du débat sur la Loi de finances 2019, de s’attaquer à elles. D’abord aux Scic (1), auxquelles un député LREM a tenté de supprimer la défiscalisation des « réserves impartageables ». Puis aux Scop, auxquelles l’Assemblée nationale a cherché à retirer la « provision pour investissement » non fiscalisée. Ces attaques, même si elles sont restées sans suite, montrent à quel point les néolibéraux méconnaissent ou refusent le monde des coopératives, au nom de la fameuse « concurrence libre et non faussée » et de la « simplification administrative ». Reculant in extremis, le gouvernement s’est défendu d’avoir initié ces mesures anti-Scop, mais il n’y a pas de fumée sans feu !

Les coopératives de travail œuvrent, par leur mode de fonctionnement quotidien, à une autre manière de penser l’entreprise, de la finalité de la production à l’organisation interne, qui donne à chaque salarié une responsabilité dans les décisions. Sans oublier que leur lucrativité est statutairement limitée : la majeure partie, voire la totalité, des bénéfices est versée aux fonds de réserve de la Scop et non aux sociétaires, porteurs de parts sociales du capital.