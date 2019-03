Climat : « Nous sommes la dernière chance »

Bizi sort du rang « Il faut arrêter de faire des marches pour le climat ! » s’exclame Txetx Etcheverry, de l’association basque Bizi, à l’origine du mouvement Alternatiba. Il les juge inefficaces, car « on n’y nomme pas ce qu’il faut concrètement faire changer ». Le 16 mars, les militants de Bizi appellent donc à une mobilisation qui dépasse la dénonciation de l’inertie des autorités face au dérèglement climatique et intervienne sur des problématiques précises. Au Pays basque, les actions entreprises par les pouvoirs publics locaux n’enrayent qu’à la marge l’augmentation des gaz à effet de serre dus aux transports, qui restent le principal secteur d’émissions. « Les actes concrets sont à l’opposé des beaux discours », s’indigne le communiqué de l’association, faisant référence à l’accroissement de la capacité de l’aéroport de Biarritz ou à la pénalisation du transport ferroviaire dans la région. Même le tram’bus, dont les premiers trajets sont annoncés pour l’automne, n’est pas si vert que ça : trop peu de voies en site propre lui sont réservées, et une partie des fonds de l’opération a finalement été consacrée à la rénovation de voies urbaines ne laissant aucune place aux vélos. Militants écologistes et cheminots se rejoindront donc à Anglet pour interpeller le maire de la ville, Claude Olive, également président du Syndicat des mobilités Pays basque-Adour, et exiger « des changements immédiats et massifs ». Oriane Mollaret L’urgence fait froid dans le dos : « Nous sommes la dernière génération… » déclare le « Manifeste pour une justice climatique », que publie l’association Notre affaire à tous (1). Mais la mobilisation réchauffe dans ce texte qui ne s’interdit ni le lyrisme ni l’espoir, dans les échanges intercollectifs et interassociatifs, dans des tiers lieux comme La Base, qui a ouvert le 8 mars à Paris et se veut le « QG de la mobilisation pour la justice climatique et sociale ». Huit organisations (Alternatiba Paris, Groupe action climat Paris, le Consulat, le Mouvement, Utopia, Nature Rights, Partager c’est sympa et Notre affaire à tous) ont lancé un financement participatif pour mener ensemble ce projet éphémère et payer le loyer de 200 000 euros que leur réclame un propriétaire privé pour 13 mois, avant la démolition de l’immeuble.

L’Affaire du siècle poursuit aussi son chemin : ce recours contre l’État de quatre ONG (Greenpeace France, la Fondation pour la nature et l’homme, Notre affaire à tous et Oxfam France) pour inaction climatique, qui a reçu plus de 2 millions de signatures de soutien, lance ce 14 mars la procédure juridique auprès du tribunal administratif de Paris. Suite de la procédure entamée en décembre avec une demande préalable. Si le ministre François de Rugy a décrété que les émissions de gaz à effet de serre ne baisseraient pas grâce aux tribunaux et que la France faisait de son mieux, c’est bien devant la justice que devrait se vérifier le respect des engagements hexagonaux.

Extrait du « Manifeste pour une justice climatique »