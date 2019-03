Écologistes et gilets jaunes : itinéraires d'un rapprochement

Comment gilets jaunes et militants écologistes se sont-ils rapprochés ? Et sur quelles revendications ? Le point de vue de figures des deux camps.

« Il n’y aura pas de transition écologique sans une répartition équitable des richesses » François Boulo Avocat, porte-parole des gilets jaunes de Rouen « J’avais prédit que la France serait dans la rue six mois après l’élection d’emmanuel Macron. Je me suis trompé d’un an. Je n’avais jamais été quelqu’un d’engagé. Ma première manif, c’était il y a un an avec les cheminots. Je viens d’une famille de droite gaulliste, j’étais complètement contaminé par l’idéologie néolibérale. Et puis, en 2013-2014, j’ai…