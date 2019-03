Europe : « L’urgence de désobéir »

Une vingtaine d’intellectuels engagés dessinent une troisième voie pour l’Europe, afin de rompre avec l’ordolibéralisme sans alimenter le repli nationaliste.

Il y a une gravité particulière, dans l’ouvrage collectif signé par Attac et la Fondation Copernic, à l’approche des élections européennes : entre la tentation du repli nationaliste et le durcissement d’un libéralisme de plus en plus autoritaire, « l’Union européenne est à la croisée des chemins », préviennent les auteurs. Dans ce texte pédagogique en forme d’inventaire, une vingtaine d’économistes et de sociologues iconoclastes examinent comment l’Europe a abandonné, au tournant des années 1990, le…