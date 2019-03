Le blues des fonctionnaires

Une « loi travail » pour les fonctionnaires La loi de transformation de la fonction publique vise à réduire les freins aux grandes réorganisations : • Réduire le pouvoir des représentants du personnel : évolutions de carrière, mutations, sanctions et projets de réorganisation ne seront plus validés par les instances représentatives du personnel. Et le comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT) disparaît, fusionné avec les comité techniques au sein des « comité sociaux ». • Développer l’embauche des contractuels : l’emploi sous contrat privé sera facilité pour les cadres et par l’intermédiaire du « contrat de projet », signé pour une durée de 1 à 6 ans, sans indemnités de fin de contrat. • Faciliter les réorganisations : plusieurs mesures permettront d’encourager, voire d’imposer la mobilité à des agents dont la mission sera supprimée : ruptures conventionnelles, primes, formations. D’un trait de plume, la loi supprime également les accords dérogatoires aux 35 heures, signés par des collectivités soucieuses de réduire le temps de travail. 11 points restent par ailleurs à définir par ordonnance, à l’issue du vote des parlementaires. E. M. C’est un message d’alerte un peu désemparé, livré la gorge nouée au téléphone, par des syndicalistes qui délaissent un temps leurs revendications pour poser une douleur. Difficile de mettre des mots sur « l’ambiance étrange » qui règne au sein de l’administration à l’aube d’un débat législatif accéléré sur la loi « pour la transformation de la fonction publique ». « Cela fait des années qu’on dit qu’il y a un problème dans la manière de parler des fonctionnaires, ce n’est pas étonnant que cela craque de partout », s’inquiète Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT-fonctions publiques.

Le texte qui devait être présenté le 27 mars en Conseil des ministres n’est pas une de ces grandes lois fourre-tout à l’effet massue. Il se contente d’injecter une dose de « flexibilité » dans les rouages de l’État, des collectivités et des services publics, pour accélérer la cure d’amaigrissement du secteur public, entamée il y a plus de quinze ans. « C’était en rodage ; longtemps, les encadrants et les directions ont essayé de soigner la forme et de nous rassurer, mais nous constatons aujourd’hui une accélération. Les managers ne s’en cachent plus », souffle Olivier Youinou, syndicaliste chez SUD-Santé AP-HP, dans les hôpitaux parisiens. « Ils veulent passer un cap supplémentaire et cette loi leur permettra d’imposer des mobilités forcées », prévient Vincent Drezet, du côté de Solidaires-finances publiques.

Les 5,4 millions de fonctionnaires ne sont pas tous à la même enseigne. Les ministères de l’Intérieur et de l’Armée n’ont aucune suppression de poste à craindre. Le coup est rude en revanche dans les finances publiques, avec les réorganisations qui doivent accompagner la dématérialisation des déclarations d’impôt et le prélèvement à la source. La direction générale des Finances publiques (DGFip) a déjà perdu un tiers de ses agents depuis 2002 et devrait perdre encore 20 à 30 % des postes dans les prochaines années, selon des fuites internes relayées par le syndicat Solidaires-finances publiques. L’inspection du travail paie également un lourd tribut, par des « réformes incessantes depuis 2014 », et les baisses d’effectifs à venir devraient faire maigrir les services de 15 %, selon des sources internes citées par la CGT. Un sérieux coup de canif est également prévu dans les « fonctions supports » des administrations dans les régions (communication, logistique ou ressources humaines), qui devront fusionner pour permettre « plusieurs centaines de suppressions de postes », affirmait Les Échos le 22 mars, alors que la circulaire n’avait pas encore été envoyée par Matignon aux services concernés.