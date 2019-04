Baisse d’impôts contre justice fiscale et climatique

La principale conclusion tirée par Édouard Philippe du « grand débat » est que la préoccupation majeure des Français·e·s est le niveau excessif des impôts. Selon le Premier ministre, la société serait paralysée par des prélèvements obligatoires exorbitants. L’objectif prioritaire du gouvernement doit donc être de baisser les impôts. C’est là une interprétation pour le moins biaisée ! En réalité, les multiples débats « off », non contrôlés par le pouvoir politique, ont d’abord mis en avant la justice fiscale, c’est-à-dire la répartition inégalitaire des impôts, et non leur niveau excessif. La position de Macron et Philippe est sous-tendue par une vision idéologique (néolibérale) selon laquelle l’impôt et les cotisations sociales sont d’abord une charge pour les entreprises et les particuliers qui – en tant que telle – doit être réduite au maximum (c’est l’optimisation fiscale). Selon cette vision, la baisse de l’impôt amène une augmentation des revenus et des profits qui stimulera l’investissement et l’emploi. Cette vision est contredite par les faits, comme le montre le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), instauré sous le quinquennat Hollande. Pérennisé par Macron, le CICE représente une baisse des charges fiscales et sociales des entreprises de 42 milliards d’euros en 2019, qui augmente d’autant le déficit public. Selon les rapports du comité d’experts chargé d’évaluer le CICE, ce cadeau a pour effet d’augmenter leurs profits, mais n’a pas d’impact significatif sur l’investissement, les exportations et l’emploi.