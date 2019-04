Belge effervescence

Destiné à promouvoir en France la scène artistique belge wallonne par le biais d’événements divers, le Centre Wallonie-Bruxelles (CWB) – dont l’espace d’exposition se situe rue Saint-Martin, juste en face du Centre Pompidou – fête ses 40 ans. Nouvelle directrice du CWB, en fonction depuis le mois de janvier (avec un mandat de cinq ans), Stéphanie Pécourt s’inscrit dans la continuité du travail accompli auparavant tout en affirmant nettement son désir d’ancrer davantage le lieu dans le domaine de la création contemporaine.

« J’ai vraiment envie de revenir à ce qui constitue la mission fondatrice du Centre Wallonie-Bruxelles : susciter des découvertes, explique Stéphanie Pécourt. Très vivante, la scène artistique wallonne se distingue particulièrement par sa transversalité. Étant lui-même pluridisciplinaire, le Centre Wallonie-Bruxelles doit mener un travail de repérage et se positionner comme un hôte de référence pour toutes les pratiques contemporaines de la Fédération Wallonie-Bruxelles. »

De fait, il règne actuellement une grande effervescence au niveau artistique en Wallonie et à Bruxelles, dans le sérail alternatif autant que dans le milieu plus officiel. « Bruxelles bouge parce qu’elle est internationale et multiculturelle, ce qui me semble aussi intéressant d’un point de vue politique, commente Stéphanie Pécourt.