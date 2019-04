Bwa précieux

Le nouveau disque de Laurent Coq et Ralph Lavital, BWA, sonne comme un retour aux sources et un prolongement. Des sources mélodiques prêtes à surgir, des racines et leurs fruits à cueillir, ces chansons aux lignes simples et efficaces formant le troisième acte, après Dialogue (2013) et Carnaval (2017), d’une longue complicité d’écriture et de jeu.

La métaphore de l’arbre résume fort bien les intentions des musiciens :