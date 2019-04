Youn Sun Nah : plongée ascensionnelle

Avec Immersion, la diva sud-coréenne Youn Sun Nah poursuit son irrésistible ascension. Tous les ingrédients qui nous l’ont fait apprécier dès la fin des années 1990 demeurent, mille et une fois augmentés au fil des enregistrements et des tournées. Depuis Voyage (2008), et surtout Same Girl (2010), puis Lento (2013) et She moves (2017), le monde du jazz se l’arrache sans que cela nuise à son intégrité de musicienne ni n’entrave ses ambitions poreuses.

Car Youn Sun Nah se fiche bien des étiquettes.