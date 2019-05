Baltimore se bat pour sa jeunesse

Dans cette ville livrée à la misère et à la violence, un programme municipal œuvre à l’insertion des 18-24 ans.

Il se dresse au 1510 de Lafayette Avenue, tel un phare dans un océan de misère. Les briques rouges du centre Youth Opportunity détonnent avec les maisons accolées, plus que défraîchies, et pour certaines barricadées. Rachetées par des promoteurs, elles attendent d’être détruites, mais les programmes de restructuration urbaine tardent à venir. En attendant, des centaines de jeunes désœuvrés errent dans les rues, où commerces et services publics se raréfient. C’est dans ce paysage que les travailleurs…