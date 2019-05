Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, la liberté d’informer et d’être informé est largement entravée.

Si l’arsenal répressif s’est amplement renforcé ces six derniers mois à l’encontre des manifestants, c’est aussi la liberté d’informer qui dérouille. Les exemples ne manquent pas. Depuis le début du mouvement, 79 journalistes « ont été victimes de violences policières, relève l’écrivain et journaliste David Dufresne, recensant toutes ces violences sur son compte Twitter. La nouvelle loi anticasseurs renforce encore l’arbitraire et met un peu plus en danger la liberté de la presse ». Selon un communiqué du…