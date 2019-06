Portrait(s) de l’Inde vernaculaire

Une équipe franco-indienne a collecté des photographies auprès de particuliers et de studios afin de constituer un fonds d’archives numériques de plus de 40 000 images, couvrant la période 1880-1980. Un vaste sujet d’étude.

Quiconque a déjà voyagé en Inde n’a pu que remarquer l’omniprésence, dans les espaces privés comme publics, des portraits photographiques, que ce soient ceux des ancêtres et des fondateurs dans les demeures familiales et les commerces, ou bien ceux des leaders politiques et des vedettes de cinéma ornant les rues et les carrefours. Pourtant, cette pratique si commune a peu été analysée.

L’étude de la photographie en Inde, où la technique arrive de manière précoce, dès les années 1840, est très largement caractérisée par son approche élitiste. L’attention des historiens s’est d’abord portée sur les collections les plus accessibles, issues des élites : élites coloniales, avec tout le corpus photographique produit par les administrateurs, les voyageurs et les colons britanniques, mais aussi les élites indiennes. Les cours princières se sont en effet vite converties à ce nouveau mode de portraiture.

Mais, contrairement à ce qui s’observe dans d’autres espaces coloniaux, les populations locales s’emparent très rapidement du médium. Des studios photographiques tenus par des Indiens ouvrent d’abord dans les grandes villes, puis dans les agglomérations les plus modestes à partir des années 1880. Pendant plus d’un siècle, ces studios restent l’unique moyen pour la majorité de la population indienne de se faire tirer le portrait. Alors que, dans les pays occidentaux, l’apparition au début du XXe siècle d’appareils destinés à un usage familial entraîne une certaine démocratisation de la pratique de la photographie, en Inde, les appareils et matériaux restent coûteux et réservés aux professionnels et aux classes les plus aisées.

Le premier objectif de l’équipe franco-indienne du projet Stars a donc été de répondre à cette menace. Dépêchée dans les studios, chez les particuliers, dans les brocantes où s’entassent négatifs, plaques, cadres et tirages, une équipe de numérisation a pu constituer un fonds d’archives de plus de 40 000 images couvrant la période 1880-1980. La collection ainsi constituée est unique en Inde et offre une fenêtre privilégiée sur l’évolution des sociétés du sud de la péninsule.

De la mise en scène de soi et de son groupe social à la question de la culture matérielle en passant par la mise en portrait de l’enfance ou de la mort, les manières d’interroger ce corpus sont multiples et riches. Si l’influence des canons importés par la photographie britannique reste à interroger – surtout pour les classes les plus riches –, ces documents constituent également une archive vernaculaire unique, produite par et pour les populations locales.

Dans un contexte de réflexions croissantes sur la restitution des archives et des œuvres d’art spoliées durant la période de domination coloniale, une autre préoccupation majeure est de mettre cette archive à disposition de la société qui l’a produite. Outre l’ambition de rendre accessible ce patrimoine photographique à l’aide d’un site collaboratif bilingue anglais-tamoul, il est prévu d’organiser des ateliers de restitution auprès des (ex-)propriétaires de studios et des résidences d’artistes, afin qu’Indiens et Indiennes puissent revisiter et s’emparer de ce siècle de production photographique.

Référence du projet : https://stars.hypotheses.org.

Par Zoé Headley et Vanessa Caru / Chercheuses au CNRS