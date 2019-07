Des airs de ZAD pour « Open Sky »

Un mégaprojet près de Rennes menace des terres fertiles et accentuerait la concentration commerciale au détriment des centres-villes alentour. La mobilisation s’intensifie.

Un peu d’huile de coude et quelques coups de faucille ont suffi pour se frayer un chemin dans les pâturages afin de pique-niquer mais aussi, et surtout, de protester. Une centaine de personnes se sont donné rendez-vous un samedi ensoleillé de mai pour manifester leur opposition au projet de mégacentre commercial Open Sky à Pacé. À l’est de la zone commerciale Rive Ouest, à une dizaine de kilomètres de Rennes, entre une grande enseigne suédoise, un garage automobile et un champ de vaches, près de dix…