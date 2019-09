École : l’assaut des technos

Absence de dialogue inédite, dénonçait mi-juillet Frédérique Rolet, secrétaire nationale du Snes, en évoquant les relations entre Jean-Michel Blanquer et les organisations syndicales enseignantes. « Il ne répond à aucun message. » Deux mois plus tard, le ministre de l’Éducation défend la revalorisation du métier d’enseignant et prône le dialogue avant tout. Changement de stratégie ? « Pure com’ ! », s’exclame Philippe Champy. Ingénieur à l’Institut national de recherche pédagogique pendant quinze ans, puis directeur des éditions Retz pendant plus de vingt ans, cet « observateur engagé » de l’école, désormais à la retraite, reconnaît en le ministre actuel un « grand communicant ».

Dans son essai Vers une nouvelle guerre scolaire (1), il s’attache à comprendre les luttes et les prises de pouvoir au sein de l’institution. Et son constat est sans appel : ce sont les « technos » qui pilotent l’école, instrumentalisant les neurosciences et le numérique pour la « reformater ». L’évolution du système scolaire est ainsi parfaitement en phase avec celle du régime présidentialiste de la Ve République. Désormais, les principaux responsables sont « façonnés par le néo-libéralisme » et non plus préoccupés par le service public et l’intérêt général.

La « guerre technocratique » qu’ils mènent se caractérise par l’omniprésence de l’évaluation et une défiance marquée à l’égard des enseignants, à qui on laisse entendre qu’ils « n’utilisent pas les bonnes méthodes ». Ce qui justifie le recours à des experts externes comme certains neuroscientifiques et les membres d’Agir pour l’école, « expérimentateur agréé » de Jean-Michel Blanquer. Soit une association en lien avec l’Institut Montaigne, think tank de l’assureur mondial Axa, et qui développe pour l’école un projet de conquête en partant de l’apprentissage de la lecture…