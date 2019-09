Ultimes barouds contre la PMA

P as de PMA sans père », a décrété l’Académie de médecine (ANM). Dans un rapport publié le 21 septembre, elle exprime ses « réserves » sur l’ouverture de la PMA aux femmes seules et en couple, mesure phare de la révision des lois de bioéthique en séance plénière à l’Assemblée depuis le 24 septembre. La position de cette institution qui n’est pas réputée pour sa modernité est aujourd’hui portée par Jean-François Mattei, ancien ministre de la Santé du gouvernement Raffarin (2002-2004) mais aussi ancien président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE, 1993-1999). Ce qui peut surprendre, le CCNE s’étant déclaré favorable à une ouverture de la PMA. Comme d’ailleurs d’autres instances pas réputées non plus pour leur modernité comme le Conseil de l’ordre des médecins, le Conseil d’État, ou la Commission d’audition parlementaire.

« Peut-on accepter qu’un enfant soit délibérément privé de père ? », a insisté l’ANM, fustigeant une mesure « à caractère sociétal », dans la lignée du Pacs et du mariage pour tous. Les premières lois de bioéthique en 1994 ont autorisé l’Assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples hétérosexuels infertiles en âge de procréer. L’AMP n’ayant jamais « soigné » l’infertilité, elle a toujours consisté en un accompagnement « social » ou « sociétal ». Le retour de cet argument au moment où se discute l’extension aux femmes seules et en couple apparaît donc comme discriminatoire aux yeux d’un certain nombre. Dont le député LREM Jean-Louis Touraine, rapporteur du projet de loi de bioéthique, qui a fait valoir sur France Info que tous les enfants nés dans des couples de même sexe « nous disent à quel point ils sont épanouis, à quel point ils sont heureux, ils ne souffrent d’aucun manque ».