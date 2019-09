« Un monstre et un chaos » : une histoire de rêve et de ténèbres

De 1939 à 1944, dans la Pologne envahie par les nazis, se met en place un étrange arrangement. À l’intérieur du ghetto de Lodz, entre le notable de la communauté juive, Chaïm Rumkowski, et un représentant du Reich, Hans Biebow, ce sera esclavage contre survie. Les juifs échapperont à la déportation s’ils consentent à faire profiter le régime nazi de l’excellence de leur travail et de leur sens de l’auto-organisation.

Pour Rumkowski, grotesque « roi des juifs », mélange de naïveté, de roublardise et d’orgueil, il va de soi que ce marchandage sordide doit être accepté. Il découvrira néanmoins que l’entreprise destructrice du régime nazi ne connaît pas de limites à l’horreur et à la transgression, et que rien ne peut arrêter la machine infernale qui conduit à la mort. Surtout pas un marché de dupes entre la victime et le bourreau.

À partir de ce contexte historique, Hubert Haddad, mêlant figures historiques et personnages de fiction, nous entraîne dans ce monde infernal, monstrueux et chaotique, où la résistance s’organise non pas sur un mode insurrectionnel, comme dans le ghetto de Varsovie, mais sur l’obsédante nécessité de survivre et l’obstination à penser et à rêver pour témoigner d’un reste d’humanité. À l’image de ce photographe, Henryk Ross, qui, sous le couvert d’un travail officiel au bureau des identités et de la propagande, prend d’innombrables clichés de ce que fut la vie dans le ghetto. Ou de ce professeur qui imprime dans la clandestinité un journal d’information que ses camarades font circuler au prix de mille dangers. Pour garder l’espoir que cet enfer aura une fin, qu’une autre face du monde existe quelque part, tenter d’échapper à l’aliénation et au néant.