Ferme de Sainte-Marthe : Le bon grain de l’ivraie

Le combat pour les semences paysannes libres s’inscrit dans celui de la préservation des sols. Une lutte de longue haleine, notamment en France, loin d’être terminée. Reportage à la Ferme de Sainte-Marthe, en Anjou.

Sous les grandes serres, les petites courges attendent patiemment d’être récoltées. Quelques rangées plus loin, les aubergines blanches et les poivrons cohabitent sereinement. « Ces légumes ne sont pas de la même espèce, donc ils peuvent pousser ensemble, mais nous ne mettons qu’une seule variété par serre pour éviter les croisements, et le filet empêche les pollinisateurs de toute sorte d’entrer », explique Dominique Velé, codirecteur de la Ferme de Sainte-Marthe. Entre Angers et Saumur, au lieu-dit Les…