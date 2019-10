Gravité universelle

Jimmy Lee, le nouvel album de Raphael Saadiq, est une fresque politique sur l’addiction, le racisme et la misère sociale.

Septembre 2008. Raphael Saadiq est l’invité de la série de concerts « Tiny Desk » organisée par la radio américaine NPR. Le principe : des prestations intimistes dans le décor réduit d’un bureau encombré. Raphael Saadiq est à la guitare, aux côtés de son complice, Rob Bacon. Le duo joue quelques morceaux soul d’inspiration ­sixties. Les mélodies sont harmonieuses, les paroles évoquent coups de foudre et idylles, et la voix de Saadiq joue avec les rythmes et les impulsions. De l’interprétation se dégage une…