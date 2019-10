La littérature comme port d’attache

Méditerranée amère frontière, qui réunit seize nouvelles d’écrivains, frappe par sa force littéraire. Ses bénéfices iront à SOS Méditerranée.

C__e livre est, à sa manière, une contribution à cette formidable mobilisation citoyenne qui accompagne sans faillir [SOS Méditerranée] depuis sa création. Au-delà, notre souhait est d’ouvrir cet élan à l’ensemble du pourtour méditerranéen, en faisant dialoguer les Européens et leurs voisins. » C’est ainsi que s’expriment dans leur préface les responsables de cet ouvrage, la journaliste et documentariste Natalie Levisalles et l’universitaire et membre fondatrice de SOS Méditerranée -Caroline Moine.…