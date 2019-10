« On veut fatiguer les familles »

La sœur de Wissam, mort lors de son interpellation en 2012, témoigne de son combat pour la justice et contre l’oubli.

Le 1er janvier 2012, vers 3 heures du matin, Wissam El-Yamni, un chauffeur routier de 30 ans, est arrêté pour avoir jeté une pierre sur une voiture de police. Après une violente interpellation, le jeune homme est retrouvé inanimé dans le commissariat de Clermont-Ferrand. Il décédera après neuf jours de coma. Depuis, sa sœur Marwa et son frère Farid se battent pour obtenir justice, mais l’affaire patine. Marwa « Au début, on nous a dit que Wissam avait été retrouvé sur un banc, après on nous a dit que…