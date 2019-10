« Reconstitution : le Procès de Bobigny ». Procès à la carte

Croisant archives et témoignages, Émilie Rousset et Maya Boquet déconstruisent le fameux « procès de Bobigny » mené par l’avocate Gisèle Halimi, étape majeure de la lutte pour la légalisation de l’avortement.

Quarante-cinq ans après sa tenue, le 8 novembre 1972, le procès de Bobigny est encore vif dans la mémoire de ceux et surtout de celles qui y ont contribué ou assisté. Et pour les générations suivantes, il a pris non seulement une place majeure dans la chronologie qui mène à la légalisation de l’avortement, mais aussi de manière plus générale à une libération des femmes. Avec la pièce Hors la loi, créée en mai dernier à la Comédie-Française par Pauline Bureau, le théâtre s’est déjà fait l’écho d’un désir…