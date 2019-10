Survivance des lucioles

Dans L’Âcre Parfum des immortelles, Jean-Pierre Thorn revient sur cinquante années de combats et d’espoir à travers le souvenir d’un amour de jeunesse.

Après neuf ans de silence, Jean-Pierre Thorn revient avec un film qui ne ressemble à nul autre dans sa filmographie. Une œuvre intime, très personnelle, indiscutablement politique comme toujours, et qui témoigne de son parcours, long parcours désormais. Non pas sous forme de bilan, mais en interrogeant, avec ses propres films, la manière dont l’histoire a tourné et, par là, ce que sont devenus ses révoltes et ses espoirs. Le réalisateur le fait à travers une histoire d’amour. Un premier grand amour, avec…