Des nouvelles de Franz-Olivier Déontologiesbert

J’espère qu’il va nous dire si son journal est gavé d’euros par le département dont il ovationne la présidente.

En 2015, l’éditocrate Franz-Olivier Giesbert (also known as FOG), qui a fait toute sa (très) longue (et souple) carrière dans des rédactions gavées d’aides publiques à la presse et des chaînes de télévision étatiques, forme – puis mène à son terme – le projet, extraordinairement audacieux, d’« écrire », pour l’hebdomadaire Le Point, « un article sympa sur Bernard Tapie ». Deux années plus tard, en 2017, le tout nouveau propriétaire du quotidien marseillais La Provence, qui se trouve être, première…