Louis-Philippe Dalembert, le poète passe-frontière

Attentif à la générosité immédiate et au sort des exilés, l’écrivain haïtien raconte dans son nouveau roman le destin de trois femmes qui traversent la Méditerranée, fuyant la guerre et l’horreur.

Après avoir perdu, pour l’une, sa meilleure amie, pour l’autre, son petit frère, Chochana et Semhar se sont fait une promesse : entre elles désormais, c’est à la vie à la mort. Les deux jeunes femmes auraient pu se rencontrer dans mille autres lieux plus heureux que celui-ci, mais la sécheresse au Nigeria et la dictature en Érythrée en ont décidé autrement. Elles ont dû quitter leur famille, prendre tous les risques, éviter les contrôles, voyager à l’arrière de pick-up débordant d’épuisés, certains devenus…