Milos Forman : Des débuts en fanfare

Les films réalisés par Milos Forman en Tchécoslovaquie dans les années 1960 ressortent en version restaurée. L’occasion de constater que le cinéaste, disparu l’an dernier, n’a pas attendu de s’exiler aux États-Unis pour éblouir.

On ne cesse de prendre la mesure de l’œuvre de Milos Forman, disparu il y a un an et demi. De son œuvre entière, pas seulement des films qui lui ont valu des Oscars, Vol au-dessus d’un nid de coucou et Amadeus. Voici l’occasion de (re)découvrir ses premiers pas au cinéma, dans les années 1960, quand il était encore en Tchécoslovaquie, où il est né en 1932. Des premiers pas qui sont d’emblée des coups de maître, immédiatement remarqués par ses pairs à l’étranger : que ce soit L’As de pique (1963), Les…