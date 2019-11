Poudre de perlimpinpin

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Mesdames et Messieurs, installez-vous bien ! Bienvenue au grand cirque de la Macronie. Ce jour, vous avez l’immense honneur d’assister au tour du plus grand prestidigitateur de notre époque : Édouard Philippe. Et, comme à son habitude, il va vous éblouir ! À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le Premier ministre a clôturé le « Grenelle des violences conjugales », lancé le 3 septembre 2019 – on n’est jamais à un coup de marketing près – en référence au 3919, le numéro d’écoute pour les femmes victimes de violences.

Rien dans les mains, rien dans les manches, rien dans les poches ? C’est parti ! Pour faire baisser le nombre de féminicides, Édouard Philippe vous propose de : fournir aux policiers un questionnaire pour mieux évaluer les signaux d’alerte ; déchoir les hommes violents de leur autorité parentale ; faire tourner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 le 3919 ; former les profs à l’égalité filles-garçons. Waouh ! Vous en voulez encore ? Le secret médical sera assoupli pour permettre aux médecins d’alerter en cas de danger de mort ; la notion d’« emprise » sera inscrite dans les codes pénal et civil ; et deux, je dis bien deux, centres de prise en charge des hommes auteurs de violences seront ouverts dans chaque région… mais financés à seulement 50 % par l’État. Pour lever la « malédiction » des féminicides, Édouard Philippe vous promet aussi… 1 milliard d’euros ! Alors, ébloui·e·s ?

Effet de manche. Rien ne se perd, rien ne se crée. Et si la France consacrera bien 1 milliard contre les violences en 2020, 830 millions sont en fait réservés à une aide économique aux pays en développement. Comme le constate la militante du collectif #NousToutes Caroline De Haas, le budget 2020 pour lutter contre ces violences reste inchangé par rapport à 2019. De même, elle rappelle que « la levée du secret médical existe déjà en cas de danger de mort » et que la formation des professeurs est prévue depuis… 2010. L’élargissement des horaires du 3919 est imposé par la convention d’Istanbul, tout comme la suppression/suspension de l’autorité parentale des auteurs de féminicides, déjà existante dans les textes mais jamais appliquée, rappelle le Collectif national pour les droits des femmes.

Souvenez-vous de l’expression d’Emmanuel Macron : « C’est de la poudre de perlimpinpin » – désormais imprimée sur un tee-shirt vendu à 55 euros sur le site Internet de l’Élysée – marketing, marketing. Au cirque, les tours se poursuivent. « Madame, approchez-vous. Rentrez dans cette boîte, promis, je ne vous couperai pas en deux », assure le magicien. Mais avec ce gouvernement-là, c’est peut-être votre conjoint (ou votre ex) qui le fera !