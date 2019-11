Voile : « Ces polémiques alimentent un racisme »

Loin des arguments invoqués de féminisme et de laïcité, les controverses autour du voile islamique illustrent un refus de la visibilité de l’islam dans l’espace public français, selon Hourya Bentouhami.

Maîtresse de conférence en philosophie à l’université Jean-Jaurès de Toulouse et membre de l’Institut universitaire de France, Hourya Bentouhami s’inquiète des conséquences possibles de la multiplication des débats sur le voile islamique. Car celle-ci, dit-elle, alimente l’idée dangereuse d’une incompatibilité entre l’islam et la République. De quand datent les premières polémiques autour du foulard islamique en France ? Hourya Bentouhami : On fait souvent remonter le début de ces polémiques à l’affaire du…