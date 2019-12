En Ukraine, lutter contre la « haine de genre »

À Kiev, l’association Insight soutient des femmes ciblées pour leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, mais aussi leur origine ethnique ou leur position sur la guerre du Donbass.

À l’intérieur, murs clairs, poufs de couleurs vives, ambiance militante mais cosy. Le local d’Insight affiche l’accueil et la convivialité comme valeurs cardinales. Côté rue, pas le moindre signalement. L’adresse, dans un modeste quartier résidentiel de Kiev, n’est pas publique et on communique par messageries cryptées : l’association, qui apporte un soutien aux personnes LGBTQI (1), est devenue l’une des cibles privilégiées de la « haine de genre » en Ukraine. « Les chercheurs européens sont actuellement…